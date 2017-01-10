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﻿「三龍女」成最索金球女郎 謝茜嘉谷胸抗仙氣Lily

2017-01-10 列印
        「第74屆金球獎頒獎禮」在美國時間前晚舉行，今屆多位影后候選人如謝茜嘉謝茜婷、艾美阿當絲、妮坦莉寶雯及Lily Collins等均花盡心思打扮行紅地氈，務求就算不能得獎，起碼在紅氈上成功搶奪焦點。如若論搶鏡程度，擔任金球女郎、史泰龍的三個索爆女兒亦不遑多讓，三個「龍女」以黑色晚裝示人，十分吸睛。
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