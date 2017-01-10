﻿國產新女 高瘦有姿色 兆尊拖二三奶溝四奶

下月踏入50歲的已故慈善伶王新馬師曾長子鄧兆尊，被指坐擁過億身家兼有3個女朋友，齊人一拖三出街，艷福不淺。日前晚上，凸腩鄧兆尊又一拖三「振夫綱」出巡，鐵腳有二奶車厘子和骨妹三奶外，大婆Carmen唔見影，反而有位大眼國產「小四」中女登場。長髮小四身材玲瓏浮凸又有姿色。當日兆尊拖二三奶，溝國產中女四奶，笑得好風騷囉！採訪 ︰ 梁志明



成功需父幹的鄧兆尊，近年淡出娛樂圈，樂於周旋三位女友之間。據知正印Carmen是邱淑貞老公沈嘉偉的親戚。二奶車厘子原係安德尊助手，有傳當年兆尊成功撬牆腳，女方移情別戀並改任兆尊助手。而短髮三奶則是祥嫂口中大爆的「揼揼下就揼咗返嚟」的骨妹三奶。



三奶討好小四



日前晚上，凸腩兆尊帶二、三奶和新中女行銅鑼灣時代廣場名店，又溝到四奶，似想效法風流阿爺，有五個老婆喎！當晚八時，着得求其兼髮線上移的鄧兆尊孖三女在名店櫃位睇香水，三個女人走嚟走去，死唔蝕底猛聞香水，兆尊就一直處之泰然，企埋一邊「欣賞」。見長髮小四衣著較入時又化晒妝，貼身衫褲凸顯玲瓏身材，長頸巾下難遮C cup上圍。骨妹三奶勁識做，黐實新女扮好姊妹睇香水。而年約四十的大眼小四不時以半鹹淡廣東話同三奶吹水，試味互聞好啱key。而入宮十幾年的二奶車厘子，就獨自揀香水，最後冧掂兆尊買嘢，才笑笑口轉場。



其後四人排隊入LV睇嘢，兆尊一直單手插袋，露出chok樣扮情聖。名店行逛十分鐘，無收穫就搭(車立)上十樓的韓國餐廳開餐。國產小四被欽點坐在兆尊身旁陪食。見國產女被寵幸，曾經最得寵的骨妹三奶敢怒不敢言，反而二奶車厘子見怪不怪，「老公」被攤分三分一同四分一，又有咩分別呢！？