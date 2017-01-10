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﻿正印Carmen一拖20年

2017-01-10 列印
■07年，Carmen曾被影到真空上陣陪仔現身便利店。
■去年11月，兆尊帶二房車厘子（左）和Carmen（右）去睇趙學而演唱會。
力追陳彥行 ■深宵重播01年的《皆大歡喜》，有傳當年兆尊力追咪神陳彥行，惜神女無心。
寵幸三奶 ■10年，被指最得寵的骨妹三奶陪男友出席譚詠麟的生日派對。
一家六口 ■92年，祥嫂和新馬師曾正式結婚，四個子女包括（左起）碧玉，小艾（鄧翠玉）、兆尊和兆榮。
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　　近年腳踏三船的鄧兆尊，與正印Carmen拍拖近20年，現年約45歲的大婆上圍豐滿，早年與男友在跑馬地誠和閣同居。有指近年二人同居於新馬師曾剩下的永祥大廈。
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