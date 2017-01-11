﻿佐治撐梅姨狠批特朗普

影后梅麗史翠普於前日舉行的金球獎獲頒終身成就獎，她藉致謝辭時不點名狠批美國候任總統特朗普不懂尊重別人；若來特朗普連番反擊，更於社交網站開名反擊梅姨道：「她是荷里活其中一位最過譽的女星，她不認識我，卻在金球獎批評我。」特朗普的惹火言論引來不少荷里活名人力撐梅姨。



影星佐治古尼被問到特朗普批評梅姨是「過譽女星」，他笑着回應：「我經常說梅麗是史上其中一位被過譽的女星，她跟我一同在《狐狸先生無得頂》演夫妻時，就算她做一隻雌性狐狸，都是演出誇張。我相信這樣的說法，但認真地說，你（特朗普）真的將要管理一個國家？」他又期望特朗普上任後可做正經事，而非「破壞每樣事」。圖：資料圖片