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﻿木村松隆子聯手谷新劇

2017-01-11 列印
  日本殿堂組合SMAP上月底已解散，木村拓哉前晚聯同新劇《A Life》拍檔松山研一、竹內結子等參與TBS台遊戲節目《東京Friend Park》，落力玩遊戲為新劇宣傳；同場還有木村20年前合作《戀愛世紀》的女星松隆子為新劇《四重奏》宣傳而演出。節目中，木村險被童星手上的旗幟打中，但眼利的木村笑笑口迅速避開。

  另外，木村的舊隊友草彅剛的新劇《謊言的戰爭》昨晚首播，他亦全日現身多個節目力谷該劇。
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