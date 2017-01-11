﻿吳君麗為過戲癮不怕辛苦

吳君麗（麗姐）和尹飛燕等名伶，前晚在文化中心舉行的《仁濟愛心慈善粵劇粵曲晚會》中演出，將踏入83歲的麗姐笑謂，向來沒有特別慶祝生辰，稍後則會和朋友到日本旅行。



問麗姐的養生之道？她笑道：「我飲食好清淡，都有練八段錦和氣功，生日願望就希望世界和平，大家身體健康，身壯力健。」麗姐曾拍過無線的處境劇，當時和欣宜合作，麗姐坦言仍有戲癮，亦不怕辛苦，獲邀演出都會考慮，最重要的是有工作。麗姐還透露，有時會相約欣宜見面，並盛讚欣宜在音樂方面有好表現、「好叻女」！