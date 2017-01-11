﻿林芊妤恨生夠兩個

林芊妤（Coffee）昨披上婚紗出席一頒獎禮活動，谷胸、透出事業線的Coffee每年出席不同婚禮活動，至今已先後披過近30次婚紗，問到何時才正式為屬於自己的婚禮穿上婚紗？Coffee表示，雖然與圈外男友Weng拍拖一年，而且男友家人也很愛錫她，但27歲的她只想在30歲才結婚，認為今年仍未是結婚的時候。



不過Coffee亦笑言，要趁年輕時生兩個小孩，亦不排除未婚生仔。問到現任男友是否其生仔對象？她說：「佢嘅基因好好，我係咁諗嘅。」另外，Coffee又笑指爸爸一直不理會她的感情事，但早前看到有關她與男友拍拖的新聞後，竟將有關報道傳給她看，還說：「打鐵趁熱！」看來Weng已成功過林爸爸一關呢！