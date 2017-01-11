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﻿帶齊「架生」睇極光 娜姐着四條褲保暖

2017-01-11 列印
■娜姐欣喜在挪威看到北極光。
■娜姐在英國過年，十分開心。
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　　周秀娜早前與朋友結伴旅遊，十天自由行到訪了挪威白的特羅姆瑟欣賞北極光及在英國倫敦過新年。

　　娜姐笑言今次最開心是可以見到北極光，她表示：「好Amazing！我有個朋友話今年係睇北極光最佳嘅一年，幸運之神今年應該眷顧我。不過氣溫零度以下，真係第一次準備咁多嘢，腳架、相機、背囊、保暖壺、手套、暖包，帶咗好多保暖打底衫褲；睇北極光當晚，着咗三件打底衫，加羊毛冷衫，着多件衛衣再加多件防雪防風褸；下身着三條打底褲，出面再着面褲，好多層好論盡。」

　　今年娜姐將有三部電影上映，分別是於本月26日上畫的賀歲年《小男人週記3之吾家有喜》、以及《29+1》和《女士復仇》。
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