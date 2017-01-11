﻿軒仔Po文否認支持「港獨」

張敬軒日前剛宣佈將參與內地歌唱節目《歌手》，前日就在微博發表長文，交代自己的心情，又否認自己是「港獨」。軒仔首先強調自己生長於廣州，亦以身為一個中國人驕傲，他表示從小愛音樂、愛唱歌，到了香港發展後，收到許多熱情和嘉許，但同時吸引了流言蜚語及輿論的攻擊，「有些人杜撰了很多激烈言辭和資料，給我戴上了『港獨』的帽子。我想再次重申，我是一個中國人，我由始至終都不是『港獨』，我堅決反對一切分裂國家的行為，這是我的原則。」



另外，軒仔的同門鍾欣潼（阿嬌）日前拍到與一男子現身北京酒店，正當大家以為阿嬌有拖拍時，她昨晚在網上留言指對方只是髮型師，又笑言「我的髮型師要紅啦」。