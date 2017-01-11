﻿林奕匡開騷 被女友迫除衫

Phil透露既然到場，當然要順便入場館感受一下，他笑言有很多人問他這次演唱會會否除衫，就連女友聽到也問他為甚麼不除衫，Phil表示：「我也不明白為何女友那麼想我被人睇，她應該要保護我的。」
同場的Yukilovey則與Yellow，李拾壹、Nowhere Boys等樂隊一起舉行演唱會，她表示這次他們將圍繞卡通片主題曲演出，她笑言會考慮是否以卡通片的角色作Cosplay打扮獻唱。
踏入新一年不久，迪士尼樂園和海洋公園即向港人勁送優惠。迪士尼為向社會散播正能量，向參與社區服務而表現卓越的中學生，送贈免費門票；而海洋公園為慶祝四十周年，設港人專屬特惠門票，每張僅收四十元，總數二萬八...
2017-01-11
上世紀四十年代，中國飽受日軍八年欺凌，方能抗戰成功，重尋和平。內地網絡近日流傳，教育部由今年春季修訂抗戰概念，將由一九三七年「七七事變」開始計算，推前至三一年「九一八事變」，抗戰時間變成歷時十四年。教...
2017-01-11
來自美國喬治亞州亞特蘭大市的攀山好手奧斯汀，早前挑戰徒手攀爬北卡羅來納州皮斯加林國家森林內，一幅高三百五十呎的峭壁，他不但未有規劃路線，更沒有使用任何裝備，甚至是一絲不掛挑戰險峰，全身唯一身外物是頭上...
2017-01-11
據星島地產網報道，屋苑二手盤源下跌，但仍有部份買家以高價入市，世紀21奇豐分行經理譚培坤表示，沙田濱景花園（見圖）4座低層A室，面積644方呎，屬3房連套房間隔，望城門河景，獲用家以790萬元承接，呎...
2017-01-11
銳意發展「新零售」的內地電商巨頭阿里巴巴，近期頻頻投資實體零售企業以推動向新零售轉型。阿里巴巴昨日公佈，擬聯手銀泰商業（1833）創始人沈國軍，斥資198億元將銀泰商業私有化，每股收購價10元，較該股去年12月28日停牌前最後交易日的收市價每股7.03元，溢價約42.25%。受消息刺激，銀泰商業昨日股價大升35.7%，收報9.54元。 對於有關私有化建議，阿里巴巴首席執行官張勇表示，中國零售行業的總規模已達到4.5萬億美元，並正以每年10.7%的速度增長。阿里正與線下零售商共同重構傳統業態，創新用戶消費體驗。 挾大數據重構零售業 阿里巴巴方面又指，建議交易反映阿里巴...
2017-01-11
C朗拿度周一大熱當選世界足球先生，美斯為首的巴塞隆拿眾將臨時爽約，令國際足協頒獎禮變成批鬥大會。C朗這名大贏家暗諷宿敵欠風度，「銀河艦隊」名宿卡路士也指責他們不識抬舉，連阿根廷球王馬勒當拿亦直斥處理失當。 一如所料，C朗以約三成五得票，壓倒美斯及基沙文第四次榮膺世界足球先生。此子領獎時將矛頭直指頒獎禮前約四小時宣布缺席的巴塞眾將：「我固然希望巴塞的球員在席，特別是美斯，但我會體諒他們的理由。」 缺席頒獎禮遭圍插 巴塞有四將入選最佳十一人陣容，隊長恩尼斯達拍片解釋爽約原因：「我們對獲獎感榮幸，不過周三有一場非常重要的西班牙盃賽事要準備。」不過，該隊連年年初皆一周雙賽，...
2017-01-11
踏入2017年，新手機一部接一部上場。跟SWAROVSKI合作無間的法國品牌Sugar，就先拔頭籌推出F7 Mini及F7 Aarif Lee Limited Edition新機，其鏡頭被二十顆SWA...
2017-01-11
早前，高妹人妻梁詠琪(GiGi)完成20周年巡迴紀念騷，終於有時間帶西班牙籍滿分丈夫兼「極品奶爸」Sergio，和超萌囡囡Sofia(祈淑菲)出走大馬和新加坡過元旦。日前下午，奶爸一身西裝骨骨和前世情...
2017-01-11
去年旅遊業陷入低潮，迪士尼樂園和海洋公園業績均見紅。新一年新開始，兩個主題公園齊齊出招，推出新景點吸客之餘，不約而同向港人大派優惠門票，展現出港人靈活變通、拼搏不屈的精神。 去年訪港旅客下跌，連累迪士尼樂園入場人數按年跌近一成，業績轉盈為虧，去年蝕近一億五千萬元。海洋公園也「同病相憐」，去年入場人次按年下挫超過一成八，虧損高達二億四千多萬元，是○三年「沙士」以來的首次虧損，相當慘情。生意處於低潮，與其望天打卦，倒不如動腦筋，設法扭轉形勢。 迪士尼新主題館《鐵甲奇俠》昨晚開幕，為樂園注入新亮點。樂園正與政府提出重建大計，只要立法會以大局為重，早日通過撥款，可確保迪士尼中長期持...
2017-01-11
第二場四班一○○○米。此場是全晚最多降班馬的一組，「美麗之友」、「海之濤」、「威先生」及「要風得鋒」都是季內初跑四班賽，可是隔晚大熱門卻是季內在四班及新馬條件賽五戰只一捷的「志友運」，令幾匹三降四之馬...
2017-01-11