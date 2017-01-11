﻿林奕匡開騷 被女友迫除衫

林奕匡（Phil）昨日與到麥花臣場館為下月舉行之「Phil Like Live 2017」演唱會宣傳，同場還有多隊香港樂隊為各自的音樂會宣傳。



Phil透露既然到場，當然要順便入場館感受一下，他笑言有很多人問他這次演唱會會否除衫，就連女友聽到也問他為甚麼不除衫，Phil表示：「我也不明白為何女友那麼想我被人睇，她應該要保護我的。」



同場的Yukilovey則與Yellow，李拾壹、Nowhere Boys等樂隊一起舉行演唱會，她表示這次他們將圍繞卡通片主題曲演出，她笑言會考慮是否以卡通片的角色作Cosplay打扮獻唱。