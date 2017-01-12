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﻿Coffee搵前度傾偈激嬲男友

2017-01-12 列印
■Coffee（左）及吳日言合作主持新節目。
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　　林芊妤（Coffee）、吳日言及樓南光獲邀為將於明年5月開台的奇妙電視，錄製以兩性討論為題的節目《吾男吾女》，首集內容更討論「偷食」話題。

　　Coffee自言「男仔頭」將大談男女關係，還不介意分享個人經歷，她於節目上就自爆幾天前因跟圈外男友Weng鬧交而哭至雙眼紅腫，Coffee謂：「佢（男友）知道我搵前度傾偈，所以好嬲，好彩O依家佢原諒咗我，我將佢由100分加到101分。」
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