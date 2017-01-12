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﻿Cool魔變凍齡天使 Chilam獲讚風度翩翩

2017-01-12 列印
■Chilam身穿復古西裝，網民大讚他是「滿分天使」。
■Chilam與張藝興有不少對手戲。
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　　張智霖（Chilam）在中國版《求婚大作戰》內飾演可以運用時間控制能力，穿梭時空、改變過去的「天使」。日前，Chilam的天使造型首度曝光，穿上復古西裝的他風度翩翩，令網民大讚，並封他為「滿分天使」。

　　今次劇組邀請Chilam助陣，除了因為角色適合外，年前他在電視劇《衝上雲霄2》的飛機師Cool魔也令內地觀眾印象極深，網民一直希望Chilam拍劇，所以傳出他加盟《求》劇的消息後，粉絲都非常期待。Chilam對上一次拍劇是兩年前客串內地電視劇《龍門鏢局2》，今次轉Feel拍校園愛情劇，其凍齡靚仔樣毫無違和感，反而其成熟舉止及幽默感貫穿整套劇，與劇中另一位主角韓國組合EXO成員張藝興（Lay）演對手戲時亦擦出火花。
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