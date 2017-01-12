近日接二連三有港人從內地回港確診禽流感，是一項公共衞生風險警示，大家不能掉以輕心，尤其農曆新年長假將至，是港人北上或外遊高峰期，公共交通工具與不少景點都會擠得水洩不通，容易交叉感染疾病。市民要做好個人衞生措施，而政府須加強在邊境體溫篩查行動。 前天本港確診入冬以來第四宗禽流感個案，病者是一名年僅十歲男童，當局追查發現，他去年底至今年初曾到過廣東佛山親屬一處有飼養活雞的居所，也曾到訪當地有售家禽的街市，返港後發病，前日轉介醫院治療，正接受隔離。早前亦有一名六十二歲長者患禽流感致死，他於內地染病。 內地傳媒報道，內地正值禽流感高發期，本港衞生防護中心早前便在一天之內接獲內地新增...

2017-01-12