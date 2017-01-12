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﻿祥仔有個醒目囝

2017-01-12 列印
■老竇送寶馬
■覺得好陽光
■晒名牌戒指
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  去年暑假，黎耀祥送19歲兒子黎正橋到三藩市讀書，只需幾個月時間已完全適應當地生活，祥仔囝囝嗜好駕車同影相，久唔久都會貼相到網上平台，影啲相幾靚㗎。

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