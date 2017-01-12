﻿Kelly棄豐厚酬勞 拒當內地節目評判

陳慧琳（Kelly）昨日以代言人身份，出席一珠寶品牌的續約代言活動。



談到林憶蓮、張敬軒等唱得之人，先後落實參加內地歌唱比賽節目《歌手》，問Kelly可會心郁郁想參加？她即時否決，又透露過往也曾有人以豐厚酬勞，力邀她參與內地節目的評判，被問到可夠買樓？她說：「是一集集計算，要睇你嘅單位有幾大！（沒有心動嗎？）沒有，我唱多啲商演吧。不過經理人鍾珍也曾問過我是否真的不接該工作，而我唔接係因為嗰個節目係有人出嚟搞笑，我做評判，但我一定會笑而且又唔係魔鬼評判，唔夠戲劇性就唔好睇。（試過飆高音嗎？）我試過，喉嚨會痛。」







