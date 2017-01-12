﻿翠翠陀男丁：同老公餅印一樣

懷胎5個多月的葉翠翠前晚跟丈夫周曉東錄影無線節目《1+1的幸福》，翠翠笑說：「佢話好後悔，好緊張，唔對慣鏡頭。」周曉東就指太太腹大便便，不太放心，故決定跟她一同參與錄影；翠翠指丈夫以前經常於電視城等她放工，不時一個人坐在餐廳等到凌晨兩、三點。談到腹中BB的性別，翠翠笑說：「係B仔嚟，初時照超聲波，B仔只得2cm，佢（丈夫）已經話同佢餅印一樣！」



另外，胡諾言跟太太陳琪亦帶同兩女錄影，陳琪指丈夫親手照顧3個多月大的細仔胡澔錕，胡仔說：「我每日都同佢沖涼、換片、餵奶、換衫，各樣嘢我都手到拿來。」陳琪笑言丈夫轉行做陪月員，並謂可開班授徒。