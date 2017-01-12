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﻿紅姐問鼎亞洲影后 任賢齊孔劉爭影帝

2017-01-12 列印
■小齊（中）憑《樹大招風》入圍角逐影帝。
■紅姐在《幸運是我》中演腦退化症患者。
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　　第十一屆亞洲電影大獎將於3月21日舉行，大會昨日公佈各獎入圍名單。韓片《下女誘罪》獲最多六項提名，《我不是潘金蓮》和《屍殺列車》同獲五項提名。

　　今屆候選影帝有《一路順風》的許冠文、《屍殺列車》的孔劉、《樹大招風》的任賢齊、《吹不響的小風琴》的淺野忠信及《不成問題的問題》的范偉。入圍角逐影后則有《幸運是我》的惠英紅、《我》片的范冰冰、《夢之花嫁》的黑木華及《德惠翁主》的孫藝珍等。

　　小齊欣聞入圍爭帝十分開心，「多謝每一位合作夥伴，對手很強勁，獲提名已很開心！」紅姐就直言心情矛盾，她說接拍《幸》片是想更多人關注腦退化症，因她的母親患有此病，「媽媽早前離開了，我知道獲提名後又開心又傷感。如大家因為電影更關注這個病就已足夠了。」圖：劇照
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