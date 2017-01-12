﻿12億富男友生日 JW送肉咀贈興

入行6年，剛在四大音樂頒獎禮共奪5個大獎的JW（王灝兒），事業得意，愛情亦相當甜蜜，早前被踢爆撻着巿值達12億的連鎖化妝品店卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）。日前 Tarzan生日，JW更以女主人身份為男友開派對慶祝，本報得到當晚兩人啜爆蜜照，相中見JW在生日蛋糕面前送上肉咀以熱吻作Tarzan生日賀禮，難怪她早前接受本報專訪時，講到新年願望冧爆說：「希望Keep住同男友咁Sweet！」嘩！真係甜到膩囉！



去年JW簽約新公司後，一年推出7首歌，成績不俗，特別是《矛盾一生》，不但在頒獎禮成為「十大中文金曲」和「勁歌金曲」，還帶挈她在「勁歌金曲」奪得「傑出表現獎」，以及「叱咜樂壇女歌手銅獎」和「勁爆女歌手銅獎」。日前她接受本報訪問時，也很滿意16年成績，展望17年她絕不貪心，「Keep住舊年個勢，繼續咁充實就好滿意，最想可以去到紅館開騷啦！」



事業開始起飛的JW，感情亦不遑多讓，訪問時談到期望17年感情生活，她即冧爆說：「我哋口依家好穩定，冇乜特別期望，只希望Keep住同佢咁Sweet啦！」其實JW自去年10月跟 Tarzan戀情曝光後，她已大方承認「了解中」，還給予男方高度評價，雖然當時有指交遊廣濶的Tarzan與JW發展前，跟不少女性來往，跟JW發展後又仍與舊愛聯絡，中秋節更一齊到主題樂園玩。不過當時JW力撐，「我信任Tarzan，其實感情事公唔公開唔係重要，都係嗰句，我信任身邊人，開開心心就好。佢係一個好勤力工作嘅人，我唔想影響佢嘅工作。」



戀愛大過天



新歡惹是非，舊愛亦增興。有指跟JW拍拖兩年、外公是關之琳前夫王國旌的Mark Ngai，在JW公開新戀情後，即在社交平台貼文，「唔應該對放棄你嘅人感到傷心！」然後又說：「雖然喺『你』面前，我不值一文，但將來有一日，『你』會明白，我對其他人會變得冇價。」Mark更轉貼《美女與野獸》的圖片，並有一段英文留言，意思是：「《美女與野獸》呢個故事，教曉我哋一樣嘢，就係無論你個樣係點，唔重要，最重要你係億萬富翁！」疑似暗寸JW移情別戀。



雖然新戀情初頭唔多順，但JW一於好少理，26歲女實行戀愛大過天。日前談到1月6日晚為男友慶祝生日，大合照還被好友何超蓮公開，她表明不介意，不過兩人私下的合照則不會公開。她更拒透露送了甚麼禮物給男友，她只表示所送的是實用禮物，問是否送了內褲？她即時否認，再追問是否戒指？JW說：「戒指唔算實用嘢。」不過JW講到男友全程甜笑，就知佢哋愛得火熱啦！