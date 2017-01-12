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﻿舊愛多女冧

2017-01-12 列印
■去年舉行過演唱會的JW，希望今年能進軍紅館。
■早前JW出席香水活動，坦承展望17年繼續跟男友sweet。
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　　JW雖然跟有米前度Mark Ngai已分手，但兩人新聞依然難斷。除因男方家世顯赫，外公是金融公司老闆王國旌，王更曾在24年前跟當時年僅19歲的關之琳在美國拉斯維加斯閃婚，可惜婚姻僅維持9個月，而Mark媽咪Jeanie，亦同四洲太子女戴凱欣合資在中環開餐廳Room28外，還因Mark跟多位女星傳過緋聞，先有傳JW好姐妹GEM，最近又有指連詩雅也搭上Mark。
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