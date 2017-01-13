﻿力谷生意冇停手 何浩文貼身招呼唐貝詩

「鴨王」何浩文Dominic早前跟友人合資開店賣手握飯糰，飯糰叫價唔算貴，唯有密密做谷行生意額，身為老闆的Dominic亦日日落舖頭打躉做生招牌，務求增加舖頭人氣度，上星期記者便見他親自落場招呼唐貝詩等人，陪笑陪食玩足成粒鐘，全程附送暖男笑容，難怪唐貝詩同班朋友表現勁冧，起勢拑實Dominic玩自拍，臨走還想拖Dominic上車去玩，只見已有女友的Dominic笑住耍手say bye。



投資七位數開店做老闆，何浩文連月來瞓身做宣傳，但要自家店「米衛門」在炮台山一帶響朵，食物質素和服務才是至關重要，故一有時間Dominic便落舖頭打躉監督出品。



拑實Dominic自拍



上星期Happy Friday夜，記者見Dominic現身舖頭開工，落單執枱造飯糰一腳踢，未幾便見唐貝詩帶埋朋友到場，Dominic亦第一時間上前招呼，貼身陪點餐，細心講解每個飯糰特色，一落好order，Dominic便走入廚房開工，親自握出幾個招牌飯糰給她們。



三個女仔叫了一枱食物，Dominic為她們逐一送餐，只見唐貝詩表現雀躍，不時拿起手機影相，為飯糰、海鮮丼拍下特寫靚相，甚至熱情地拑實Dominic一齊玩自拍，幾個女仔玩多角度拍攝，影足五分鐘先肯收手。Dominic笑住坐在唐貝詩身旁陪食陪吹水，有人貼身招呼，唐貝詩等人明顯受落，全程笑得勁風騷，由於晚巿開始多客， Dominic亦唔得閒坐定定，唐貝詩等人悶坐十分鐘後便散band，臨別一刻，唐貝詩又話要喺門口影相，Dominic有求必應，貼頭合照後，唐貝詩突然硬拖Dominic上車，嚇到Dominic耍手傻笑狂say bye bye，咁又係，舖頭生意咁忙邊得閒去玩，何況Dominic早已認定空姐女友Candy，星期五晚當然要返歸交人。



撰文：彭子僖