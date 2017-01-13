﻿甄子丹教路一打七 劉浩龍 拗柴死撐埋位

由甄子丹、劉德華孭飛的新片《追龍》場面精采，戲中跟毒梟「跛豪」甄子丹打江山的劉浩龍（師兄）坦言終於有機會拍打戲，「本來只係開槍殺敵，但甄生覺得唔夠勁，即時度場打戲俾我，仲要一打七，幾犀利！」有宇宙最強教路，鏡頭前的師兄確係打得有板有眼，兇狠勁揪，但因為缺乏打戲經驗，結果不慎跣腳拗柴，要跛住腳換衫收工，傷得重嗎？他苦笑說：「小事小事，自己唔小心跣親，我哋靠打交搵食，人哋出錢，我哋出命！」



王晶出手拉攏，甄子丹和劉德華終於在電影《追龍》上首度合作，重拍當年經典自然不容有失，甄子丹在動作場面上費盡心思，早前遠赴泰國拍大型動作場面時，為凸顯潮州幫好揪得的形象，臨場為劉浩龍加段一打七動作場口，但打戲零經驗的師兄不慎跣腳拗柴，趷住腳行去換衫收工，見記者在場即苦笑說：「頭先俾自己啲血（假血漿）跣低，好小事！」翌日見他微拐到場，繼續埋位打餐死，零怨言。



熱到唔着底褲



說到這次跟「跛豪」甄子丹合作，師兄坦言大家為演活角色，不惜苦練潮州話埋位，訪問這天更即時以鄉音調跟姜皓文互chat，場面爆笑，師兄說：「豪哥話我哋幾兄弟發達前好揪得，所以就度場一打七俾我，幾有型！不過今朝都發生意外，我拎張櫈打落個泰仔條頸度，點知碎片割中泰仔眉心，爆晒缸。」



姜皓文則表示戲中有連場動作，甚至會被人吊起毒打，但最辛苦莫過於大熱天時開工，他說：「條褲質料好厚，又要戴頭套開工，真係熱到底褲都濕晒，着紙底褲都唔掂，會熱到溶，一陣打完得返三條繩勒住仲死，所以我決定唔着底褲埋位。」姜皓文還大爆師兄索性唔着底褲開工，全因一到泰國即唔見底褲，「佢用洗衫袋裝底衫褲，點知被酒店職員收咗去洗，問酒店攞返，誰不知酒店攞成袋胸圍底褲俾佢，真係笑死！」



採訪：彭子僖