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﻿《我要》性感賀歲 孫慧雪閃卡湧現任睇

2017-01-13 列印
■阿雪在片中的多個造型均甚為性感！
靚腿
黑絲
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        人妻孫慧雪婚前最後一「激」，在阿Bob（林盛斌）擔演賀歲片《我要發達》中化身AV女優，有關方面昨日發放大量性感劇照，當是「閃卡」益Fans！

        孫慧雪在賀歲片《我要發達》中扮演AV（成人小電影）女優「波多野雪雪」，更要大玩制服誘惑，以多個超激性感Look噴血登場！

  阿Bob與阿雪於在中有不少對手戲，他亦大讚阿雪「索爆」，該片官方專頁更向這位「宅男女神」的Fans大派福利，貼出現「波多野雪雪」的大量性感索圖，相信不少Fans會下載當作「閃卡」珍藏！另外亦有阿Bob的頭Key在「雪雪」索身材的「Bob多野雪雪」版閃卡！阿Bob亦在社交平台轉載並留言笑道「好驚俾人打」！阿雪看到「Bob版閃卡」就笑言，這些作品Key得天衣無縫呢！本報記者
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