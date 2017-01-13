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﻿兩母女high tea

2017-01-13 列印
■大約26歲的Emma與母親肉緊吹水。
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　　另一日，金燕玲約了寶貝女Emma去同一餐廳high tea。早年，金燕玲講過同女兒的相處方式像朋友，無所不談，當日兩母女有講唔完嘅話題，吹一輪水先點餐。
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