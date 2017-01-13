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﻿邊忽似45歲？張文慈谷胸拍偵探社廣告　　

2017-01-13 列印
■近年轉簽TVB的Pinky Keep得好好，上圍堅挺身形好Slim。
■Pinky廣告中換咗兩套衫。
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  日前，大台藝人張文慈（Pinky）同呂良偉胞弟呂良國在粉嶺廢車場為偵探社拍廣告。當日，45歲仍然有胸有腰有腿嘅Pinky以一身性感的 Charlie's Angels造型現身，雖然氣溫只得攝氏16度，但飾演女偵探的Pinky谷胸谷到盡，點睇都唔似有45歲。

　　為怕有肚腩仔，Pinky有飯唔食只以麵包頂肚餓，最緊要靚。

  事實換了兩套衣服的Pinky好專業，一Roll機即擺出多款養眼Pose，好專業。

撰文︰廖思慧
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