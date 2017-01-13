﻿婷婷預告陪「鷹眼」慶生

謝婷婷昨晚於深水埗參與時裝表演，以性感透視背心亮相，問她會否想有個藝術家男友？她直言未試過，身邊好友都沒有藝術家脾氣，哥哥謝霆鋒也沒脾氣，自言是個標準的好妹妹，只要哥哥開口叫她幫也會盡力去幫。她又讚過往的男友均脾氣好，未來男友不可大脾氣？她稱自己長大了明白事理，不會呷醋。



婷婷早前在社交網站留言向緋聞男友、荷里活男星「鷹眼」謝洛美維納祝壽，問到可有進一步發展？她說：「慢慢做吓朋友先。（關係曖昧？）唔知，再清楚會話你知。」婷婷說對方正日生日（本月7日）時有聯絡，問有否一同慶祝？她否認指男方身在美國，自己也要工作，直言留待明年生日；她又稱各忙工作未有約見面，自己情人節也要開工。