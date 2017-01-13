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﻿苟姑娘求佳偶：畫個心送我都OK！

2017-01-13 列印
■苟姑娘大騷「事業線」！
■苟姑娘與王浩信互送祝福。
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  苟芸慧昨日於銅鑼灣出席新春活動，以露肩開胸裙大騷3吋長「事業線」，席間司儀見其無名指戴上鑽戒，她即解釋是贊助商提供，不過坦言想在今年覓得真愛。苟姑娘盛傳撻着賽車手陸漢洋，問到近日是否很甜蜜？她說：「我一路都好甜蜜及開心。」她避談是否蜜運中，只說想專注事業上，並透露剛修畢珠寶課程，自言不適合做生意，未想擁有自家珠寶品牌，較喜歡創作及藝術，希望親自設計一枚戒指，問她將來收幾多卡鑽戒才肯嫁？「最重要是對方心地好，畫個心送我都OK！」

  另外，同場的王浩信透露工作檔期已排至今年7月，連陪妻女的時間也沒有，他又指苟姑娘狀態回勇：「祝福她甜甜蜜蜜，女仔有拖拍都會較容光煥發。」



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