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﻿勁食唔肥

2017-01-13 列印
■急食意粉，塞滿口。
■Baby巨肚略下墜，手腳仍纖瘦。
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早前，懷孕媽媽Baby在微博撰千字文訴說懷孕心聲，坦言自己好擦得。本報上月初亦撞見黃氏伉儷，現身中環置地廣場的Cafe食lunch，大肚Baby不停狼食意粉。
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