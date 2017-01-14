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﻿金燕玲欣喜又入圍女配獎 陳家樂不氣餒努力爭提名

2017-01-14 列印
■陳家樂與衛詩雅齊欣賞《星》片。
■金燕玲再憑《一念無明》爭獎。
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        陳家樂與惠英紅主演《幸運是我》反應理想，紅姐更憑飾演認知障礙症病人一角，角逐「亞洲電影大獎」影后寶座；家樂雖未有入圍，但未感氣餒道：「我仲年輕，之後有機會！」

        陳家樂、衛詩雅及金燕玲等前晚出席電影《星聲夢裡人》首映禮，對於惠英紅憑《幸運是我》角逐「亞洲電影大獎」影后寶座，拍檔陳家樂稱已傳短訊恭喜對方，他說：「我唔敢講得太興奮，因為知道紅姐嘅媽媽過身，唔太開心，希望佢保重身體。」對於未有入圍，他沒為此感氣餒，並說：「我仲年輕，之後仲有機會。今次跟紅姐合作係一個經驗，看到一個影后嘅能力。」

　　另外，金燕玲也憑《一念無明》角逐「最佳女配角」，問可有信心繼金馬獎後再下一城？她說：「第一次獲提名，好開心，係2017年一件開心嘅事，係好開始。」

本報記者
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