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﻿任達華租直升機 影盡香港靚景

2017-01-14 列印
■任達華（左）與區瑞強齊出席慈善球賽。
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  任達華昨日於粉嶺參與仁濟慈善高爾夫球賽，透露正為自資推出的書籍《I Love Hong Kong》四出拍攝，拍攝過大澳與長洲的地道漁村風貌，更重本租用直升機，以拍下香港美麗的島嶼和翠綠的山頭。他稱想太太和女兒也拿起相機，用她們的角度各拍一張相放在書內，打造一家人的結晶品，「我到過很多國家，全球沒有一個地方有這樣的條件，可融合文化和藝術，希望大家集合力量重新出發，讓多些外國人看到這書後來香港消費。」

  另外，同場的區瑞強為慶祝推出唱片40周年，將於6月舉行四場演唱會，他坦言擔心將來的年輕人不再認識廣東好歌，笑謂︰「剛才我還叫任達華逼女兒聽我的廣東歌呢！」
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