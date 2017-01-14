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﻿莊思明抗拒未婚懷孕

2017-01-14 列印
■莊思明直言不會太快結婚。
■左起：陳雅思、劉穎鏇及張寶兒齊現身晚會。
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  莊思明前晚於九展出席「歡樂滿東華2016」頒獎晚會，早前她由男友楊明陪伴到醫院求醫，期間嘔吐大作而傳出懷孕，她笑謂：「黐線啦！平日一向都好小心！」談到楊明入行18年終於擔正做男主角，有報道指她旺夫時，她說：「咁啱啫，佢捱咗咁多年，都等咗好耐。」楊明笑言因此未有時間迎娶她？她笑謂：「我都未必有時間嫁佢！」她續指未會太快結婚，因想舉辦一個完美婚禮，要花時間籌備，雖然兩人同樣喜歡小朋友，但不會未婚產子。

  另外，港姐劉穎鏇、陳雅思及張寶兒正修讀無線的藝員進修班，陳思雅笑指武術班最難，「初時以為學習耍劍花，原來第一堂係學點樣畀人打。」劉穎鏇就認為最難是如何放開自己做戲。
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