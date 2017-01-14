娜姐續呻因天氣問題令皮膚敏感，要敷藥膏，單身多年的她更笑言：「（皮膚）入面太Dry，Dry到出面！（找個男友？）遲啲，皮膚敏感都幫唔到。」另外，農曆年將至，杏兒透露準備了五位數字封利是錢，新年要去無錫拍劇故不會出埠旅行。講到好姊妹姚子羚盛傳將結婚，杏兒稱也希望子羚結婚，做對方姊妹。
娜姐自嘲：Dry到出面！
娜姐續呻因天氣問題令皮膚敏感，要敷藥膏，單身多年的她更笑言：「（皮膚）入面太Dry，Dry到出面！（找個男友？）遲啲，皮膚敏感都幫唔到。」另外，農曆年將至，杏兒透露準備了五位數字封利是錢，新年要去無錫拍劇故不會出埠旅行。講到好姊妹姚子羚盛傳將結婚，杏兒稱也希望子羚結婚，做對方姊妹。
年初一福袋大派送 雞年花車匯演 料15萬人觀賞
農曆雞年大年初一花車匯演，以「開年，開運，開心」為主題，屆時有十部美輪美奐的花車及歷來最大規模的表演團隊，浩浩蕩蕩，沿途向觀眾派送逾萬個開運福袋，祝願雞年好。旅發局預計，當日有十五萬人到場觀看花車匯演...
2017-01-14
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中國舉重女將服禁藥 奧委會褫奪三人金牌
國際奧林匹克委員會複檢二○○八年北京奧運會運動員尿液樣本時發現，三名中國女子舉重運動員對禁藥呈陽性反應，已褫奪三人金牌，而國際舉重聯會為此亦準備禁止中國運動員參加國際比賽一年。 國際奧委會周四...
2017-01-14
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白宮第一狗 咬傷第一千金朋友
美國白宮發生「血案」。第一千金馬利亞周一邀請朋友回家作客，其中一名十八歲少女打算親吻其中第一犬「辛尼」時，素有「壞孩子」之稱的辛尼突然張口咬對方左臉眼睛以下顴骨位置，臉頰當場滲血。奧巴馬家庭醫生替她檢...
2017-01-14
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西貢騰龍臺村屋 擁廣闊廳堂
環境清幽而交通方便，是不少人對理想居停的要求。坐落在西貢清水灣的騰龍臺，符合這些條件，四周被翠綠樹木包圍。是次介紹的全幢村屋，建築面積約1800方呎，據悉，屋主曾斥資約400萬元豪裝，中空設計的廳堂，...
2017-01-14
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恒指升108點 重上100天線
港股昨日轉升，但仍未能重上23000關口，恒指重上100天線（22908點），最多升142點，大市牛皮向好，全日升108點，成交逾567億元。全周計，恒指累積上漲434點或1.93%；國指累積上揚176點或1.83%。 智易東方證券行政總裁藺常念指，隨着美匯稍回軟，人民幣匯價回穩，除去市場負面情緒，資金重投走勢相對其他市場落後的港股，目前港股估值仍偏低，將支持港股後市突破23000關口，倘成功破關，恒指可上望23500點，支持位於22600點。 恒指高開50點，報22879，開市初段一口氣突破100天線，直迫23000關口，高見22971後止步，最多升142點；國企...
2017-01-14
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美斯爭入史冊 巴塞新罰球王
阿根廷前鋒美斯近年不斷改寫巴塞隆拿的入球紀錄，今晚西甲巴塞主場對拉斯彭馬斯，美斯再射入罰球便可以超越名宿朗奴高文獨佔巴塞「罰球王」寶座。而烏拉圭前鋒蘇亞雷斯又是拉斯彭馬斯的剋星，兩人勢聯手撕破客軍防線，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。（now632台今晚11:15直播） 美斯集巴塞隆拿史上「入球王」和單季最多入球等多項紀錄於一身，上場西班牙盃對畢爾包他攻入一個罰球，累積為巴塞射入二十六個罰球與朗奴高文並列球會史上「罰球王」。踏入一七年美斯各賽事已經連續三仗射入罰球，今仗再添一罰球便可獨佔「罰球王」之名，戰意份外高昂。其拍檔蘇亞雷斯亦力撐這位剛失落世界足球先生寶座的阿根...
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精靈聯萌 Cute爆現身
《Pokemon Go》遊戲熱潮帶動下，一眾寵物小精靈至今依然人氣高企！最近這隊熱爆的「Pokemon聯萌」就現身Circle K便利店，更化身成可愛的吊飾公仔，一套10款成員包括有比卡超、喵喵怪、傻...
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忘年戀「慢步」遊街 72歲白韻琹 薄Bra飛釘
結婚近20年，就快58歲的謝偉俊仍對大佢15年的72歲老妻白韻琹不離不棄。上月，二人仲聯手出擊，在政府推出雙辣稅後，豪擲6,660萬購入西半山豪宅敦皓逾千呎特色單位。日前晚上，準備搬愛巢的謝氏夫婦在銅...
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巴士的點評——邪惡
政務司司長林鄭月娥辭職，準備參選特首，見到一眾議員的評論，頗有大開眼界之感。其中公民黨譚文豪，批評林鄭不尊重制度與人民，「比梁振英更邪惡」。有時覺得政客說話，真是充滿創意。 昨晚出席一個公營機構的飯局，酒酣耳熱，說話率真。在座有政經猛人、有記者組織代表、有商界人士、有公關阿姐、當然也有傳媒老總。大家講到美國總統當選人特朗普首場記者會，特朗普在記者會上拒絕回應CNN記者的提問。特朗普指責CNN及網媒Buzzfeed，對他的批評是作新聞，CNN記者鍥而不捨，繼續提問，特朗普則堅持不作答，雙方僵持了一段時間。其實特朗普罵記者有前科，他當選之後不久，有一次在特朗普大廈與電視主播和媒...
2017-01-14
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帝豪寶貝 一放而回
周五開始天氣有變，而天文台亦預測之後連日都會有雨，故今戰縱使不是跑變化地，但場地應不會太乾快。本來每逢跑沙田C+3欄，大家都會秤高一些跑法主動的馬，但其實不少慣於領放的馬，都比較擅跑乾快地，所以選馬時...
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