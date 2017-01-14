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﻿娜姐自嘲：Dry到出面！

2017-01-14 列印
■娜姐以「大家姐」Look出席晚宴。
■杏兒農曆年要返內地拍劇。
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　　周秀娜、胡杏兒和張智霖（Chilam）等，昨晚均有出席蕭定一旗下公司的周年晚宴，娜姐配合主題，穿上開胸裝赴會，又以紋身衫袖扮「大家姐」。自言怕痛的娜姐耳身後也有紋身，她稱拍戲時也要遮掩紋身，故不會再去紋身，但也不會洗走該具紀念性的紋身。

　　娜姐續呻因天氣問題令皮膚敏感，要敷藥膏，單身多年的她更笑言：「（皮膚）入面太Dry，Dry到出面！（找個男友？）遲啲，皮膚敏感都幫唔到。」另外，農曆年將至，杏兒透露準備了五位數字封利是錢，新年要去無錫拍劇故不會出埠旅行。講到好姊妹姚子羚盛傳將結婚，杏兒稱也希望子羚結婚，做對方姊妹。
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