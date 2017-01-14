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﻿掃衫過年

2017-01-14 列印
■凸腩阿Paul試褸，一試愛上。
■白姐姐睇中公仔件disply大褸，試完即買。
■謝偉俊替老婆揀衫，摸太太下巴。
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        仲有兩周就踏入雞年，謝偉俊日前陪老婆去中環ifc睇戲，之後去ZARA掃衫過年。見白姐姐好錫老公，先陪阿Paul睇男裝，再揀女裝，最後由男方找數走人。
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