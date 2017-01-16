 Advertisement
  • 2017年1月16日 星期一
  • 16º
  • 82%
熱門： 城巴陳茂波曾俊華林鄭月娥張敬軒

日報新聞 > 娛樂

﻿巴西冒險貧民窟偷拍 黃翠如：後生時大膽

2017-01-16 列印
■翠如獲小朋友冧爆送吻。
■翠如出席新春活動拜早年。
Previous Next

　　黃翠如昨日於九龍灣出席商場新春宣傳活動，透露近日忙於在內地拍攝劇集《使徒行者》，農曆年後會轉為在港取景，若放假的話會跟男友蕭正楠的家人拜年，但就未曾試過兩家人食飯。

　　談到鄭嘉穎日前在澳門拍攝新片《九龍不敗》，因未有向當局申請而遭帶返警局協助調查，翠如表示每逢拍攝都有向專責部門申請，試過在海邊取景，也要經過交涉一、兩日後獲批拍攝，不過她自爆當年在外地拍旅遊節目時，試過未申請就開工，「在巴西貧民窟偷拍，後生時就大膽，老就唔大膽。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd