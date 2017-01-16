﻿張繼聰預告變「癡漢」周家蔚揭囝囝模仿力強

周家蔚及細仔JT昨日於新蒲崗出席新春活動，丈夫洪天明帶同大仔洪大仁陪老婆開工，家蔚稱兩子只爭玩具，不會爭風呷醋，又指兒子模仿力強，當大仔親吻她時，竟如成人「打茄輪」！笑問是否跟爸爸學？她說：「我跟老公甚少在兒子面前這樣做，小朋友模仿力真的估不到，見到不正確時要糾正！」



同場的張繼聰快再榮升爸爸，自言女兒出世後有潛質變成「癡漢」，因要拍攝無線長劇，預計自己會心掛掛，並謂：「當兒子摸媽咪肚皮時，妹妹可能知道，即橫掃肚皮大力踢一下，踢得大力點。」身為張敬軒表舅父的阿聰，被問到軒仔被指遭踢出內地真人騷《歌手》時，他說應由軒仔自己交代，又稱「我認識的張敬軒是有實力歌手，是有情有義的人。」