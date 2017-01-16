﻿自揭獲澳門差館備牀 嘉穎睡「回魂覺」

鄭嘉穎主演、陳果執導新作《九龍不敗》上周於澳門拍攝時，因強闖當地保安部隊事務局大樓拍攝，致嘉穎及團隊被帶返警局調查，其後獲釋回港。嘉穎和陳果昨午於何文田拍外景，陳果表示，被調查後將如常在當地拍攝，並會再申請批文，惟承認因未守規矩拍攝，被當局刪除一個鏡頭。



問到下次可會小心不再踩過界？陳果稱作為導演會盡量按「本子」辦事，偶爾會踩過界，更笑言欠嘉穎一餐飯，助查期間不擔心，感覺似在飯堂！嘉穎則笑言，當地警察知他們之前拍通宵戲未睡過，還打開沙發牀給他睡「回魂覺」；他又坦言有通知女友陳凱琳發生今次事件，自己亦沒有嚇怕，也相信之後過澳門應該很順利。











