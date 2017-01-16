﻿拒紋「宇宙最強」上身 甄子丹難忘《3X》跳橋

甄子丹成功打入荷里活市場，繼《星際大戰外傳：俠盜一號》後，新片《3X反恐暴族：重火力回歸》也上映在即。子丹昨宣傳《3X》時透露於片中與主角雲迪素有多場追逐場面，其中一場跳橋戲最令子丹難忘，他稱拍攝時只靠一條很幼的威吔吊住，不用試位就跳下去，拍完才告知太太汪詩詩。



有「宇宙最強」封號的子丹續透露，導演提出在其左前臂畫「宇宙最強」紋身，惟他認為該稱號只是傳媒所贈，最後只畫「最強」兩字。問到可會考慮在身上紋「宇宙最強」？子丹笑言千萬不要認第一，第一沒有着數，拍戲就無所謂！