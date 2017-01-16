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﻿40歲展鵬 備戰開迷你音樂會

2017-01-16 列印
■展鵬前日踏入40歲。
■400名粉絲跟展鵬開心慶生！
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　　陳展鵬前日迎來40歲生辰，並於五星級酒店和400名粉絲開P慶祝，眾粉絲更送上有無線視帝獎座造型的大蛋糕！講到生日願望時，展鵬盼世界和平及身體健康，亦希望可兌現承諾跟粉絲多做善事。

　　展鵬於台上表示，有意舉辦迷你音樂會，他稱有此構思多年，惟一直苦無時間，「之前一年內開拍兩至三套劇，冇時間練舞練歌，希望今年可完成夢想。（會減產？）都需要停一停，怕觀眾睇到膩，自己都想嚟個大突破，或者嘗試做主持。」他續指開迷你音樂會除要跟老師練歌外，更要跑步練氣鍛煉體能，問是否因開騷要唱Live故要練氣？展鵬說：「BIGBANG跳舞勁可以咪嘴，我呢啲企定定唱都係唱現場吧！」





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