﻿鄭容和唔敢餵粉絲試味

韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和昨日與衛詩雅到澳門宣傳英皇電影《決戰食神》，容和稱透過與謝霆鋒合作電影後，令他愛上煮食，不過首次煮給媽媽吃便因太辣而令媽媽標眼水。被問到與衛詩雅合作後對香港女孩子的感覺時，容和表示：「剛開始拍此片時全不認識其他演員而有點尷尬，但衛詩雅對我很親切，令我很舒服。」



見面會吸引了近千粉絲到場，當玩試味遊戲時，衛詩雅提議容和餵粉絲試味，但有在場粉絲即大叫「唔好！」容和亦似怕令其餘粉絲呷醋而推卻了。