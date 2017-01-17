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﻿徐玄性感裝唱好新碟

2017-01-17 列印
■Gary（左）傳出與拍檔Gil不和。
■徐玄以性感歌衫上陣高歌。
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  韓國組合少女時代成員徐玄出道10年，近日首度推出個人專輯《Don't Say No》，她昨日於首爾舉行音樂會獻唱新歌，以性感打扮施展渾身解數冧粉絲。

  另外，人氣節目《Running Man》（《RM》）將於下月結束，去年離開該節目的成員Gary，當時以專注音樂事業為由而辭演，不過昨有韓媒指Gary與其二人組合Leessang的拍檔Gil疑鬧不和，兩人於前年開始出現分歧，以組合名稱登記的公司亦申請了停業，他們旗下的物業亦已轉售，因而相信Leessang正陷入解散危機。至於《RM》方面，近日收視未有明顯起色，前晚播放金鐘國去相睇的特輯，雖然相當搞笑，但收視亦只得8%。

圖：網上圖片



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