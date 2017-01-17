﻿徐玄性感裝唱好新碟

另外，人氣節目《Running Man》（《RM》）將於下月結束，去年離開該節目的成員Gary，當時以專注音樂事業為由而辭演，不過昨有韓媒指Gary與其二人組合Leessang的拍檔Gil疑鬧不和，兩人於前年開始出現分歧，以組合名稱登記的公司亦申請了停業，他們旗下的物業亦已轉售，因而相信Leessang正陷入解散危機。至於《RM》方面，近日收視未有明顯起色，前晚播放金鐘國去相睇的特輯，雖然相當搞笑，但收視亦只得8%。
圖：網上圖片
網上出售波馬「貼士」招收會員的專頁年前興起，近期如雨後春筍，增至六十個或以上。有關專頁在社交網站上載大量照片，經常貼中波纜或馬纜，輕易贏大錢，吸引不少人入會。本報記者放蛇聯絡部份會員，不少人投訴有關網...
2017-01-17
上海迪士尼由六月份開幕至今，不時傳出內地遊客在園內做出的各種不文明行為，近日再增一宗。樂園農曆新年前在樂園內擺放一個大型唐老鴨裝置，但它手上全盒的假糖果，居然被遊客數日內拔光。網民紛紛不明取走假糖果的意義，指「為中國感到悲哀」。 內地微博網友「孫豆爾」近日在微博上爆料，指由於春節將臨，上海迪士尼在城堡前放置了一個名為「金雞鬧春」的景點供遊人拍照。圖中可見迪士尼角色唐老鴨，手上捧着一個滿載假糖果的全盒，原本寓意「盤滿鉢滿」，不過全盒的假糖果，居然在短短數天內被全部取走，最終變成「空空如也」。該位網民大罵缺德遊客，直斥假糖果不能食用，不明白去拿糖果有甚麼意義，又指這...
2017-01-17
市民乘坐長途巴士多數坐着睡覺。而日本東京和大阪之間的巴士，最近首次推出全車十一間單人房的夜行巴士DREAM SLEEPER東京大阪號，旅客可以省下一晚酒店費用。 巴士版由關東BUS株式會社推出，將於本...
2017-01-17
據星島地產網報道，中上價屋苑再錄高價成交個案，美聯營業經理林志堅稱，將軍澳廣場5座極高層G室，面積517方呎，屬3房間隔，望海景，以735萬元沽出，呎價14217元，成交呎價創同類單位新高，原業主於2...
2017-01-17
長和系再有海外新收購，由長實地產（1113）牽頭，聯同長江基建（1038）及電能實業（006），提出以每股3澳元，涉資74.08億澳元（約424.48億港元），全面收購澳洲上市的能源公司DUET。電能同時公佈豪派發每股特別息5元，令市場感意外。長實表明，香港地產市場難覓投資機會，海外投資項目有可觀回報，故決定收購，更指即使長建及電能股東不通過該交易，長實亦會獨自收購。 長實繼上次收購飛機租賃業務後，今次再次收購非地產項目，長實副董事總經理葉德銓昨日指出，現時的香港地產市場難以尋找投資機會，外國市場又出現回報可觀的投資項目，所以決定出手收購DUET。長實及長建分別出資...
2017-01-17
皇家馬德里周日西甲變陣出擊，可惜作客1:2不敵西維爾，西班牙球會紀錄的各賽事四十場不敗走勢告終。教練施丹強調滿意球員表現，解釋轉踢三五二是為了解放翼衛的助攻能力，攻其不備。 改踢三五二的皇馬憑射手C朗拿度開紀錄，但完場前五分鐘連失兩球被西維爾反勝。多打一場的後者累積三十九分，僅落後榜首的「銀河艦隊」一分。 施丹變陣即輸 施丹今仗變陣卻取得上任以來第三場敗仗，賽後立刻解釋︰「己隊十日內三戰西維爾，故需作出改變，三後衛陣式亦有助釋放丹尼爾卡華積和馬些路在兩側的助攻力。」 球季剛進入下半季，施丹鼓勵戰將放下西班牙球會四十場不敗紀錄的包袱︰「沒有人喜歡落敗的滋味，但我都滿意...
2017-01-17
瑞士名山眾多，鄰近琉森（Lucerne）的皮拉圖斯山（Mt. Pilatus）除了擁有壯麗景觀及傳奇飛龍神話，更首度被納入成為瑞士交通證（Swiss Travel Pass）的屬區，只要一證在手，便可...
2017-01-17
潮媽鄭希怡（Yumiko）年前幫萌爆鬈髮B女梁子柔（梁浸浸）開Instagram，成日將「可愛教主」裝扮成小model，拍片影相勁吸like，儲落近7萬粉絲！日前晚上，Yumiko帶21個月大B女和黃...
2017-01-17
本報今天報道，網上足球博彩貼士網頁近年如雨後春筍，它們上載大量相片，顯示付費會員跟貼士下注，可以贏取大筆彩金，以一堆堆花碌碌的銀紙，引人注目。又聲稱「命中率高達八成」、「入會即賺十萬」，宣傳字句十分誇張，吸引網民付費成為會員，稱定期可獲貼士訊息，下注必贏大錢。但本報記者聯絡過一些用戶，揭發「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，這些貼士網頁蠱惑招數多多，相信他們可以幫助贏錢，未免太過天真。 本報記者發現，年前開始出現的網上賣貼士網站，數目愈來愈多，現在最少有六十多個，它們不斷上載貼中球賽結果的相片，宣傳有力以刀仔鋸大樹，令人有錯覺，以為每月付款幾百至幾千元，必中貼士就唾手可得，實情並非如...
2017-01-17
明晚舉行全泥宴，相信會令不少人卻步，但今期三T有逾四百萬累積多寶，如正獎一注獨中，估計派彩有八百萬以上，所謂唔賭唔知時運高，巨彩當前值得試試手氣。綜合季內泥地賽數據，泥地跑道偏差模式不算太反覆，整體都...
2017-01-17