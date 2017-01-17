 Advertisement
  • 2017年1月17日 星期二
  • 17º
  • 75%
熱門： 城巴陳茂波曾俊華林鄭月娥張敬軒

日報新聞 > 娛樂

﻿真人騷大結局 Chilam靚靚為學生變喊包

2017-01-17 列印
■學生哭着說希望兩人不要忘記他們，Chilam和靚靚忍唔住眼濕濕。
■Chilam無論坐在台下定站在台上都不斷流眼淚。
■Chilam舞姿狂野又搞笑。
■師生盛裝出席畢業舞會，「西域舞王」Chilam和「魔舞女王」靚靚跳得好投入。
Previous Next

        張智霖（Chilam）及袁詠儀為湖南衛視跟上海戲劇學院合作的真人騷《一年級‧畢業季》擔任導師及助教。日前節目播出大結局，學生們上演畢業大戲《仙劍奇俠傳》。眼見學生落力演出又學有所成，台下欣賞的Chilam感動到喊，學生們對於要跟老師分別亦萬分不捨。

        張智霖（Chilam）當日在台上說：「他們就像自己的兒子在畢業禮表演一樣緊張，可是他們真的超乎我們的想像，表現得那麼好，我為你們而驕傲。」其中一名學生特別感謝Chilam和靚靚，「我爸爸和媽媽總是問我，『你為甚麼不給我打電話？』我說：『是因為他們暫時代替了你的位置，你們不要生氣，不要難過，你們不在的日子都是他們來照顧我』。」聽到此肺腑之言，Chilam靚靚即感動落淚。

  大結局不獨穩坐同時段收視冠軍，總播放量更高達12億，微博話題閱讀量124.9億，成績好厲害。

本報記者
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd