﻿真人騷大結局 Chilam靚靚為學生變喊包

張智霖（Chilam）及袁詠儀為湖南衛視跟上海戲劇學院合作的真人騷《一年級‧畢業季》擔任導師及助教。日前節目播出大結局，學生們上演畢業大戲《仙劍奇俠傳》。眼見學生落力演出又學有所成，台下欣賞的Chilam感動到喊，學生們對於要跟老師分別亦萬分不捨。



張智霖（Chilam）當日在台上說：「他們就像自己的兒子在畢業禮表演一樣緊張，可是他們真的超乎我們的想像，表現得那麼好，我為你們而驕傲。」其中一名學生特別感謝Chilam和靚靚，「我爸爸和媽媽總是問我，『你為甚麼不給我打電話？』我說：『是因為他們暫時代替了你的位置，你們不要生氣，不要難過，你們不在的日子都是他們來照顧我』。」聽到此肺腑之言，Chilam靚靚即感動落淚。



大結局不獨穩坐同時段收視冠軍，總播放量更高達12億，微博話題閱讀量124.9億，成績好厲害。



本報記者