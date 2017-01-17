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﻿王祖藍夫妻度期「造人」

2017-01-17 列印
■祖藍的太太李亞男壓軸登場。
■祖藍率台前幕後影大合照。
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　　王祖藍昨日於北京為投資經營的工作室舉行發佈會，介紹旗下藝人陣容及幕後班底，以及公佈未來工作大計，一眾藝人包括鄧萃雯、徐子珊、阮兆祥及陳國邦等也有到場支持，祖藍笑言未想過會以董事總經理身份站在台上，感謝台前幕後的幫忙。

　　祖藍的太太李亞男壓軸登場，他指太太是自己最大的老闆，不過似乎仍未能令亞男「滿意」，亞男笑謂：「你遺漏了2018年以及2019年的大計還沒有提到，有天晚上你跟我講過，說要生小孩！」祖藍即搞笑謂：「這個我應該跟誰合作？」更打趣指要亞男向經理人度期預約，相當搞笑！
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