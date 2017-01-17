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﻿Apink為港迷寫中文

2017-01-17 列印
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　　韓國女子組合Apink將於2月19日在亞洲博覽館舉行粉絲見面會，最近忙於參加各大電視台農曆新年特備節目錄影的Apink，早幾天又宣佈將出演音樂清談節目《柳熙烈的寫生簿》，行程滿滿的她們特別抽空自拍，與香港粉絲打招呼。

　　組合昨日公開了一張自拍照，照片中只見成員南珠拿著的紙張，除了表示Apink急不及待想跟各粉絲見面外，又親筆用中文寫上「大家好，我們是Apink！」的字句，誠意十足！
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