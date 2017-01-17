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﻿一家親 帶「可愛教主」見小情人 潮媽鄭希怡打造「Lady浸浸」

2017-01-17 列印
見習Daddy ■人夫李璨琛（中）成晚爭抱小陳真，唔通學定湊仔想生B？！
Baby浪漫合照 ■陳國坤跪地拗腰低抄「攞景」，影張「摩天輪下小情人」。
撩B仔 ■「可愛教主」不時逗玩得意陳真。
Happy ending ■玩完，笑完，臨走前，眾人大合照。
星媽聯手 ■兩位人妻迫玩掟膠圈笠樽，唔使幾分鐘，用咗150蚊。
夠老友 ■一班老友就幫忙影相拍片。
幸福過山車 ■Yumiko夫婦陪囡囡坐蟲蟲過山車。
教囡掟波 ■Yumiko夫婦亦有預埋萌B女一齊玩。
情侶裝 ■成日一齊玩嘅陳真和梁浸浸，曾情侶裝示人。
甜度滿分 ■小陳真好識chok樣望鏡，同浸浸好有明星潛質。
Yumiko玩餐勁 ■Yumiko和李璨琛等四人玩飛天鞦韆，老公就負責湊女。見Yumiko單手拍片，又與囡囡飛吻、揮手，笑容未停過，玩得勁high。
多女集郵 ■現場途人興奮睇星，亦有唔少女fans搵人夫李璨琛合照。
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        潮媽鄭希怡（Yumiko）年前幫萌爆鬈髮B女梁子柔（梁浸浸）開Instagram，成日將「可愛教主」裝扮成小model，拍片影相勁吸like，儲落近7萬粉絲！日前晚上，Yumiko帶21個月大B女和黃伊汶一家去中環嘉年華。「可愛教主」當晚穿上長褸連身裙平底鞋，一身英式淑女打扮，加埋頭頂小髻，好鬼正！班大人仲替梁浸浸和伊汶B仔陳真在摩天輪下，影張浪漫靚相！一對超級萌寶寶可愛爆燈，睇片唔夠，快啲睇POPnews止渴啦！採訪 ︰ 張詠森

        日前晚上8時，鄭希怡約埋好姊妹黃伊汶一家三口齊齊去中環嘉年華會顛番晚。兩Pair夫婦兩個baby和外傭，先在摩天輪下的小食檔食熱狗飲汽水醫醫肚。星級夫婦現身鬧市，引來唔少途人舉機拍照，但都唔及其B仔B女咁搶鏡。一歲九個月大的「Lady浸浸」一身英式淑女打扮，不時逗玩十個月大的得意陳真，小陳真一身smart casual加冷帽仔，「小情侶」甜度滿分！Baby打扮靚靚，父母仲不時幫小情侶影合照。

星媽high爆 笑唔停

　　幫萌爆baby影完靚相，Yumiko等人會合人夫李璨琛（Sam）隨即殺入嘉年華玩餐飽。未有仔女的李璨琛愛心氾濫，拎部相機到場幫一對小models頻頻影相。阿Sam仲不時幫忙抱小陳真，難得大眼陳真唔怕生保，好易湊。見他們先集體玩一輪攤位遊戲，擲銀仔、拋圈等，贏到條大香蕉和一把海棉小刀，Yumiko興奮抱蕉四圍走。隨後，女子組出手，兩位人妻迫玩掟膠圈笠樽，50元玩一桶膠圈，話咁快掟完。到男子組力的表現，陳國坤和阿Sam連玩幾次踢波和掟沙包仔，二人出力將沙包仔掟向「品」字型罐，每當用勁miss咗時，眾人大笑，雖然無乜禮物，但最緊要開心嘛！其間，Yumiko和阿Sam不時被集郵，二人來者不拒，超nice。喪玩個半鐘，係時間湊B回家瞓覺，眾人ending嚟個大合照，再分頭取車走人。
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