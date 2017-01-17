﻿一家親 帶「可愛教主」見小情人 潮媽鄭希怡打造「Lady浸浸」

潮媽鄭希怡（Yumiko）年前幫萌爆鬈髮B女梁子柔（梁浸浸）開Instagram，成日將「可愛教主」裝扮成小model，拍片影相勁吸like，儲落近7萬粉絲！日前晚上，Yumiko帶21個月大B女和黃伊汶一家去中環嘉年華。「可愛教主」當晚穿上長褸連身裙平底鞋，一身英式淑女打扮，加埋頭頂小髻，好鬼正！班大人仲替梁浸浸和伊汶B仔陳真在摩天輪下，影張浪漫靚相！一對超級萌寶寶可愛爆燈，睇片唔夠，快啲睇POPnews止渴啦！採訪 ︰ 張詠森



日前晚上8時，鄭希怡約埋好姊妹黃伊汶一家三口齊齊去中環嘉年華會顛番晚。兩Pair夫婦兩個baby和外傭，先在摩天輪下的小食檔食熱狗飲汽水醫醫肚。星級夫婦現身鬧市，引來唔少途人舉機拍照，但都唔及其B仔B女咁搶鏡。一歲九個月大的「Lady浸浸」一身英式淑女打扮，不時逗玩十個月大的得意陳真，小陳真一身smart casual加冷帽仔，「小情侶」甜度滿分！Baby打扮靚靚，父母仲不時幫小情侶影合照。



星媽high爆 笑唔停



幫萌爆baby影完靚相，Yumiko等人會合人夫李璨琛（Sam）隨即殺入嘉年華玩餐飽。未有仔女的李璨琛愛心氾濫，拎部相機到場幫一對小models頻頻影相。阿Sam仲不時幫忙抱小陳真，難得大眼陳真唔怕生保，好易湊。見他們先集體玩一輪攤位遊戲，擲銀仔、拋圈等，贏到條大香蕉和一把海棉小刀，Yumiko興奮抱蕉四圍走。隨後，女子組出手，兩位人妻迫玩掟膠圈笠樽，50元玩一桶膠圈，話咁快掟完。到男子組力的表現，陳國坤和阿Sam連玩幾次踢波和掟沙包仔，二人出力將沙包仔掟向「品」字型罐，每當用勁miss咗時，眾人大笑，雖然無乜禮物，但最緊要開心嘛！其間，Yumiko和阿Sam不時被集郵，二人來者不拒，超nice。喪玩個半鐘，係時間湊B回家瞓覺，眾人ending嚟個大合照，再分頭取車走人。