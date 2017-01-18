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﻿公開首爾豪宅 秀智素顏趴地任睇

2017-01-18 列印
■秀智在節目中素顏上陣。
■秀智的豪宅位處首爾豪宅區。
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  有韓國「國民初戀」封稱的秀智，首張個人專輯快將推出，她昨公開單曲《裝作幸福》，8個小時內就奪得8個流行榜的第1位，成績驕人。秀智的真人騷《Off the REC. SUZY》日前播出的一集，伊人毫不保留帶觀眾直闖香閨，她這個四房三浴室豪宅被指價值達31億韓圜（約2,055萬港元），位於首爾江南區。秀智的豪宅裝潢相當有格調，帶歐洲風格並以白色為主調。

  秀智在節目更大方素顏上陣，更有趴在地下看電視的鏡頭，亦不介意讓觀眾任睇！有不少網友看到秀智的豪宅後紛表羨慕，但亦有人質疑她是不是一個人住。
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