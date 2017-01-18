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﻿桂綸鎂瑞士撞正「狼人」

2017-01-18 列印
■桂綸鎂穿上白色晚裝亮相，顯盡氣質美女風範。
■左二起：桂綸鎂、Charlotte Casiraghi及Hugh Jackman難得碰頭。
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  台灣女星桂綸美、「狼人」Hugh Jackman及美國演員Charlotte Casiraghi以品牌大使身份，日前到瑞士日內瓦出席鐘錶展，除了亮相VIP酒會外，亦參觀了品牌的全新腕錶系列，三人難得見面，在新系列酒會上與一眾品牌高層相談甚歡，氣氛熱鬧。

  由於新系列是向賽車運動的光輝歲月致敬，所以酒會現場的庭院擺放了珍貴的古董賽車，讓賓客細味復古的競賽氣氛。

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