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﻿展鵬受傷缺席飯局 林夏薇豪氣包底

2017-01-18 列印
■林夏薇本想出錢請《乘勝狙擊》台前幕後食飯。
■陳山聰透露在新劇中有不少激情戲。
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  林夏薇、陳山聰及莊思敏等前晚出席《乘勝狙擊》劇集首播飯局，男主角陳展鵬因拍另一部劇集《天命》頸部受傷缺席。前晚飯局在林夏薇經營的食店舉行，原本她打算請大家食飯，但一眾藝人好有誠意表示要夾錢，於是由她來包底。

  同是拍《天》劇的陳山聰指展鵬拍動作鏡頭，可能休息不夠太攰，加上沒有熱身拉傷頸，半邊膊頭不能如常郁動，變了「梗頸四」，他希望展鵬快點復原。

  山聰在《乘》劇可謂艷福不淺，分別與莊思敏及傅嘉莉有激情戲，山聰笑言：「係有動作場面，首次拍激情戲相當緊張，反而莊思敏本身好放，拍攝時叫她睇住小弟。」莊思敏又透露近期再被網友透過私訊問價，提出一百萬與她玩一晚，對方多次追問令她感到好煩及無奈。
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