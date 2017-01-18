 Advertisement
  • 2017年1月18日 星期三
  • 19º
  • 82%
熱門： 林鄭月娥名店Outlet曾蔭權案容祖兒曾俊華

日報新聞 > 娛樂

﻿志偉破例支持崔建邦打拳

2017-01-18 列印
■左起：阮兆祥、曾志偉與錢嘉樂齊撐場。
■崔建邦近月緊密訓練備戰。 資料圖片
Previous Next

  崔建邦昨晚於九展參加拳賽，與15歲英籍印度拳手Taqdeer Singh對戰，阿邦獲無線高層曾勵珍及監製徐正康到場支持，圈中前輩好友曾志偉、錢嘉樂、阮兆祥等也來撐場。志偉表示因怕血而從不看拳賽，這次特意前來做座上客支持阿邦，大讚對方狀態好，有毅力去菲律賓特訓，並指教練林國斌都讚阿邦很Fit。

  志偉又坦言擔心阿邦會受傷，並覺得他較蝕底，因對手年輕一半及作戰多場，阿邦首次應戰較危險，希望他以平常心作賽，但最後崔建邦不敵對手落敗。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd