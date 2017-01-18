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﻿李珊珊「出關」盡興遊韓

2017-01-18 列印
■李珊珊（左二）跟黃𨥈瑩（右二）等人同遊首爾。 網上圖片
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  李珊珊近年行事低調，近日「出關」跟黃𨥈瑩到韓國首爾旅遊，並於微博上分享她們在當地街頭吃喝玩樂的照片，玩得非常盡興！珊珊寫道：「五年沒有外出好好看看。一個暗藏不少未知的旅程，四位性格大不同的人，隨着日程既濃縮又緊湊，天天彼此緊扣在一起，自然花樣百出。」

  珊珊又感謝同行夥伴的付出及關顧，並謂組織拍賣活動上碰到不少問題，抽離冷靜後得以用新角度解決瓶頸位，認為這趟旅程物超所值；黃𨥈瑩亦有回應珊珊的照片，開心表示「超好吃的螺肉」，並謂隨時都可以陪對方再繼續「買買買」呢！
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