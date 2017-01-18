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﻿出爐華姐領后冠權杖 余思霆認愛玩Cosplay

2017-01-18 列印
■左起：林宣妤、余思霆、馮盈盈及李虹臻出席領獎活動。
■余思霆的Cosplay扮相，十分誘人。
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　　2017國際中華小姐冠軍余思霆、亞軍林宣妤、季軍馮盈盈及友誼小姐李虹臻昨日出席后冠及權杖頒贈儀式。對於當選後獲頒發的獎金及獎品，余思霆表示獲得的保健食品會送給家人，又自爆昨日用了5000元請一眾佳麗吃飯。提到當選後被爆曾於社交網站上載Cosplay的照片，余思霆表示這是她在萬聖節的扮相，由於在紐約很重視這個節日，她只是跟朋友一起玩。

　　亞軍林宣妤決賽當晚獲男友舉燈牌支持，當提到外間對她男友外貌感意外，她改以廣東話表示情人眼內出西施，自己喜歡人品好的人。又指男友只是一名學生，屬於普通人。問到男友可有壓力？她表示不清楚。
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