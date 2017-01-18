﻿黃曉明戴罩趕入產房做老竇 Baby順產誕子 「小海綿」手仔曝光

Angelababy（Baby、楊穎）與老公黃曉明去年宣佈造人成功，兩夫婦昨欣喜公佈，Baby昨晨在老公陪伴下，在香港順產誕下兒子「小海綿」；新手爸爸曉明更興奮地分享與兒子拳頭對碰溫馨照，他昨晚在醫院時笑意盈盈感謝傳媒關心，透露Baby剛生產非常疲憊，並承諾BB能出院時會再作宣佈。本報記者



Angelababy與暱稱「海綿蛋糕」的老公黃曉明前年成婚後各有各忙，亦爭取時間見面兼「造人」，Baby去年10月宣佈有喜，盛傳預產期在下月，但曉明及Baby昨日分別於社交網站宣佈，他們的兒子「小海綿」已於昨晨在港順利出世的喜訊！有內地傳媒昨日攝得曉明趕忙戴上口罩，跟從醫務人員進入產房陪產的相片。



父子大小拳頭對碰



39歲的曉明喜獲麟兒後，昨早激動地表示：「小海綿降臨！母子平安。」更第一時間分享自己與兒子的大小拳頭對碰照片，「小海綿」的得意手仔亦告曝光！。初為人母的Baby，延續去年公佈懷孕的調皮風格，與老公在社交網站互動道：「再次恭喜你呀！哈哈哈哈」！曉明的工作室隨後貼文透露，曉明與家人全程陪伴Baby生產，更謂：「從此1+1=3，這大概就是幸福的模樣吧！」Baby的工作室透露，初生的「小海綿」重6磅4，更搞笑寫道：「待小海綿成長為一個強大的男子漢，家裏就多了個聯手打怪獸的人，媽媽只負責一路升級，小海綿，歡迎你。」流露Baby甚愛打機的一面。



Baby產子後，曉明一直留在醫院陪伴妻兒，其好友向華強太太陳嵐昨午5時許現身醫院探望，向太表示送了嬰兒用品給BB。至傍晚6時許，曉明由一班工作人員陪伴步出醫院大堂，他雖難掩疲態，但全程笑意盈盈親自拿着兩大袋老婆餅還有蒸餾水派給現場半百傳媒。曉明感謝大家關心，也希望保護家人私隱，「Baby也是非常疲憊，我特別感謝大家關心，但同時希望大家能給我一點隱私，讓他們休息一下，等到孩子能出院時，我會再告訴大家。」說罷即返回醫院陪伴Baby及「小海綿」。