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﻿妍希B仔取名陳睦辰

2017-01-18 列印
■妍希去年跟陳曉成婚兼誕子。
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        陳妍希上月20日為老公陳曉誕下兒子「小星星」，兩夫婦為兒子賀滿月送給親友的禮盒昨日曝光，盒內附有兩款卷蛋、滿天星花束，象徵兩夫婦對「小星星」永遠的愛和守護。禮盒內還有一張賀卡，印有兩夫婦擺出心形手勢包圍兒子的照片，又以「小星星」口吻率先向親友打招呼，並公佈兒子已正式改名為陳睦辰。有指取「睦」字是希望一家和睦，而「辰」字因與爸爸的名字「曉」同有清晨之意，別具意義！
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